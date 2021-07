Leggi su periodicodaily

(Di domenica 4 luglio 2021) Il colore rosso passione delle bacche diinsieme alcosì chiaro come una perla trasparente si fondono insieme come il buio e la luce, il giorno e la notte e il per il gusto è assolutamente un trionfo di sensazioni. La dolcezza delsi scontra con la forza delle bacche di