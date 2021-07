Libere da pazienti Covid terapie intensive Umbria (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo mesi tornano Libere da pazienti Covid le terapie intensive dell'Umbria. Lo riporta il sito della Regione aggiornato a domenica 4 luglio. Undici i posti occupati negli ospedali da malati con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo mesi tornanodaledell'. Lo riporta il sito della Regione aggiornato a domenica 4 luglio. Undici i posti occupati negli ospedali da malati con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Libere pazienti Libere da pazienti Covid terapie intensive Umbria Dopo mesi tornano libere da pazienti Covid le terapie intensive dell'Umbria. Lo riporta il sito della Regione aggiornato a domenica 4 luglio. Undici i posti occupati negli ospedali da malati con il virus, uno più di ...

