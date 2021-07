Due donne uccise da mezzo agricolo in un campo: trovato e sentito investitore (Di domenica 4 luglio 2021) E' stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con un mezzo agricolo, le due donne che sono state trovate morte ieri in un campo di mais a San Giuliano Milanese, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 luglio 2021) E' stato identificato edai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con un, le dueche sono state trovate morte ieri in undi mais a San Giuliano Milanese, ...

repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - Agenzia_Ansa : Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme venerdì mattina al… - Corriere : Due donne scomparse nel nulla L’ultima telefonata: «Ci hanno investite, la mia amica è morta» - MichyPac : RT @moonshadow_369: Ho un sogno, e il mio sogno prevede una scena in cui Serkan tenga in braccio Kiraz, e intrecci, contemporaneamente, la… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Il #bracciante agricolo identificato dai carabinieri sostiene di non essersi accorto di aver investito le due donne trovate… -

Incidenti in montagna: due donne morte assiderate sul Monte Rosa Agenzia ANSA Travolte e uccise da una mietitrebbia: identificato l'investitore I corpi di due donne trovati in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Una era riuscita a chiamare i soccorsi ...

