Classifica Tour de France 2021, nona tappa: Pogacar attacca in maglia gialla, 5? su Uran! Cattaneo rimonta e vede la top-10 (Di domenica 4 luglio 2021) La Classifica generale del Tour de France 2021 ha subito delle rilevanti modifiche al termine della nona tappa, una difficile frazione sulle Alpi. I 145 km da Cluses a Tignes, corsi sotto la pioggia, hanno fatto selezione anche perché bisognava scalare il durissimo Col du Pré (il ribattezzato Mortirolo di Francia, il primo hors categorie di questa Grande Boucle) e si arrivava ai 2.083 metri s.l.m. di Tignes dopo un’ascesa di 21 km al 6% di pendenza media. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla senza particolari problemi. Lo sloveno, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Lagenerale deldeha subito delle rilevanti modifiche al termine della, una difficile frazione sulle Alpi. I 145 km da Cluses a Tignes, corsi sotto la pioggia, hanno fatto selezione anche perché bisognava scalare il durissimo Col du Pré (il ribattezzato Mortirolo di Francia, il primo hors categorie di questa Grande Boucle) e si arrivava ai 2.083 metri s.l.m. di Tignes dopo un’ascesa di 21 km al 6% di pendenza media. Tadejha conservato lasenza particolari problemi. Lo sloveno, ...

sportface2016 : #TourDeFrance 2021, l'ordine di arrivo e la classifica della nona tappa: vince #OConnor davanti a #Cattaneo e… - STnews365 : Si rivede Fabio Aru: secondo posto al Sibiu Tour Il ciclista della Qhubeka-Assos si scatena nella salita finale, ch… - andreastoolbox : Tour de France: la tappa di oggi in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Tour de France, la 9^ tappa in diretta live: ritirati Roglic e Van Der Poel: Seconda e ultima tappa alpina al Tour,… - Quelchepassa : @LuchettaMattia ?? a proposito di ottimismo pensa che non ho avuto il coraggio di scrivere che il tour non è ancora… -