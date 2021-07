Advertising

leggoit : Cagliari, 33enne ucciso a coltellate dopo una lite. Arrestato il coinquilino - LaStampa : Omicidio a Cagliari, 33enne ucciso a coltellate dopo la lite. Arrestato dalla polizia il coinquilino - messveneto : Omicidio a Cagliari, 33enne ucciso a coltellate dopo la lite. Arrestato dalla polizia il coinquilino: E’ accaduto q… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari 33enne

La Stampa

Gli agenti della squadra mobile di, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, stanno ora lavorando per ricostruire la vicenda. L'episodio è avvenuto in una abitazione di via delle Doline, ...Gli agenti della squadra mobile di, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro , stanno ora lavorando per ricostruire la vicenda. L'episodio è avvenuto in una abitazione di via delle Doline, ...Omicidio questa mattina in una abitazione nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari dove un 30enne è stato raggiunto da diverse coltellate. Un uomo è stato arrestato dalla polizia, ora gli agenti della ...Omicidio a Cagliari questa mattina in una abitazione nel quartiere Is Mirrionis. Vittima un 30enne, raggiunto da diverse coltellate inferte da un 64enne, già arrestato dalla polizia, ...