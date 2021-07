Benevento ripescato in Serie A? Vigorito ci spera ma occhio al Cittadella (Di domenica 4 luglio 2021) Con la possibile esclusione della Salernitana, il Benevento potrebbe essere ripescato in Serie A: le ultime Il 7 luglio il Consiglio Federale deciderà se la Salernitana si potrà regolarmente iscrivere in Serie A. Saranno quattro giorni di attesa lunghissimi soprattutto per il Benevento che, da regolamento, sarebbe la squadra destinata a prendere il posto del club campano in Serie A nel caso in cui la Figc respingesse anche quest’ultima documentazione presentata dal club di Lotito e Mezzaroma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’articolo 49 comma 5 delle Noif sottolinea infatti che «in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Con la possibile esclusione della Salernitana, ilpotrebbe essereinA: le ultime Il 7 luglio il Consiglio Federale deciderà se la Salernitana si potrà regolarmente iscrivere inA. Saranno quattro giorni di attesa lunghissimi soprattutto per ilche, da regolamento, sarebbe la squadra destinata a prendere il posto del club campano inA nel caso in cui la Figc respingesse anche quest’ultima documentazione presentata dal club di Lotito e Mezzaroma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’articolo 49 comma 5 delle Noif sottolinea infatti che «in ...

