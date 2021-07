Ben Affleck e Jennifer Lopez | teneramente abbracciati nella ricorrenza del 4 luglio

(Di domenica 4 luglio 2021) . La loro romantica passeggiata non è passata inosservata ai paparazzi Ben(Getty Images)I tanti ed assidui lettori di Cronaka12 ricorderanno come soltanto qualche settimana fa avevamo parlato della coppia di star americane. Avevamo posto la nostra e la vostra attenzione sul fatto che i due avevano iniziato a rivedersi e che le cose si stessero avviando verso una riconciliazione totale, che andava ben oltre il semplice rapporto di amicizia. La conferma ci viene da alcune foto scattate mentre i due festeggiavano ladel 4, la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti, ...

Advertising

infoitcultura : Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio: l’uscita con i figli - RaRobyscorpione : RT @ParamountItalia: Attrice e produttrice di talento, ex di Ben Affleck, 3 figli con lui, oggi appagata e innamorata. Com'è cambiata negl… - MafraLiga : RT @VanityFairIt: Dopo una giornata con i rispettivi figli agli Studios di Hollywood, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono presi un momento… - VanityFairIt : Dopo una giornata con i rispettivi figli agli Studios di Hollywood, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono presi un m… - kuneijder2 : A me sta cosa di JLo e Ben Affleck di nuovo insieme fa impazzire -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck

Sfoglia gallery L'ARTICOLO Jennifer Lopez e: i Bennifer sono tornati Dopo la giornata agli Studios di Hollywood insieme ai figli , i gemelli Max ed Emme, 13 anni, che Jennifer Lopez ha ...Weekend d'amore pere Jennifer Lopez, che hanno trascorso la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti insieme negli Hamptons. Innamorati e complici, l'attore e regista 48enne e l'attrice 51enne si ...Weekend d’amore per Ben Affleck e Jennifer Lopez, che hanno trascorso la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti insieme negli Hamptons. Innamorati e complici, l’attore e regista 48enne e l’attrice ...Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sempre più innamorati e non si nascondono più, fra uscite con i figli e fughe romantiche. I divi di Hollywood sembrano intenzionati a fare sul serio dopo un lungo per ...