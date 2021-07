Verstappen torna il più veloce nelle FP3 Si rivede la Ferrari | 6° Sainz

(Di sabato 3 luglio 2021) Terza sessione di prove libere nel segno di Max, riportatosi in testa alla terza sessione di libere dopo aver abdicato momentaneamente in favore di HamiltonFP2 del venerdì pomeriggio.

Terza sessione di prove libere nel segno di Max, riportatosi in testa alla terza sessione di libere dopo aver abdicato momentaneamente in favore di Hamilton nelle FP2 del venerdì pomeriggio. 1'04"591 il tempo dell'olandese davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Max Verstappen è il più veloce nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio dell'Austria. Il pilota della Red Bull firma il miglior giro della mattinata in 1'04"591.