Tu Si Que Vales | partono le registrazioni | data d’inizio e cast

Leggi su dilei

(Di sabato 3 luglio 2021) C’è grande attesa per la nuova edizione di Tu Si Que, condotta da Belen Rodriguez: nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi ha confermato la messa in onda dello show. E a quanto pare, lesarebbero ormai alle porte. La notizia arriva da TvBlog, che anticipa qualche dettaglio in più su Tu Si Que. Sembra infatti che il talent show sia pronto a tornare in pista con una nuova, straordinaria stagione ricca di sorprese ed esibizioni mozzafiato. Ildovrebbe essere stato riconfermato per intero. Alla conduzione torneranno dunque ...