San Gregorio Magno, sequestrata area adibita a discarica (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gregorio Magno (Sa) – In data 02/07/2021, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, a seguito di controlli mirati alla tutela del territorio, si sono portati nella contrada “Salvarola” in agro del comune di San Gregorio Magno (SA). Più precisamente la pattuglia effettuava un sopralluogo presso una nota ditta di lavori edili. In esito al controllo, la pattuglia riscontrava la presenza di un’area di circa 90 mq adibita a discarica di rifiuti speciali non pericolosi composti da residui di demolizioni edilizie, residui di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – In data 02/07/2021, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, a seguito di controlli mirati alla tutela del territorio, si sono portati nella contrada “Salvarola” in agro del comune di San(SA). Più precisamente la pattuglia effettuava un sopralluogo presso una nota ditta di lavori edili. In esito al controllo, la pattuglia riscontrava la presenza di un’di circa 90 mqdi rifiuti speciali non pericolosi composti da residui di demolizioni edilizie, residui di ...

