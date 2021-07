Sampdoria | patente contraffatta per Ronaldo Vieira | citato a giudizio

(Di sabato 3 luglio 2021) Il centrocampista della, è statodalla Procura di Genova per essere stato trovato alla guida con la. Un anno fa circa il giocatore venne fermato dalle forze dell’ordine nella sera del suo compleanno mentre guidava a velocità molto sostenuta. Il documento di guida era contraffatto, “apparentemente rilasciato dalle autorità portoghesi, apponendovi la propria foto”, come scrive il procuratore aggiunto Pinto. Ma l’avvocato del giocatore non ci sta: “Il ragazzo è stato imbrogliato da malfattori che verranno ...

