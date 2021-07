Roma: schiaffi e insulti contro la compagna per strada. La donna lo aveva già denunciato (Di sabato 3 luglio 2021) Ancora maltrattamenti tra le mura domestiche. A Roma, un 45enne Romano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’arresto I militari, in transito in viale delle Province, hanno notato una discussione particolarmente animata tra una coppia. Nel corso della litigata la donna era soggetta a violenze sia verbali che fisiche, diventando bersaglio di ripetuti schiaffi alla nuca da parte dell’uomo. I militari sono subito intervenuti. Riportato alla calma l’uomo, i Carabinieri hanno appurato che non era la prima volta che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) Ancora maltrattamenti tra le mura domestiche. A, un 45enneno è stato arrestato dai Carabinieri della StazionePiazza Bologna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’arresto I militari, in transito in viale delle Province, hanno notato una discussione particolarmente animata tra una coppia. Nel corso della litigata laera soggetta a violenze sia verbali che fisiche, diventando bersaglio di ripetutialla nuca da parte dell’uomo. I militari sono subito intervenuti. Riportato alla calma l’uomo, i Carabinieri hanno appurato che non era la prima volta che la ...

