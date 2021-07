Porti tra transizione green e semplificazione: confronto a più voci alla convention Alis (Di sabato 3 luglio 2021) di Enzo Senatore “La transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione”: è il tema del primo dibattito organizzato nell’ultima giornata della convention Alis A Sorrento. Apre Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale, traccia un elenco dei progetti portati a termine. mentre Antonio Errigo, vicedirettore di Alis, fa un breve passaggio sulla parte comunicativa e sul Canale tv dell’associazione. Luciano Guerrieri, presidente AdSP Mar Tirreno Settentrionale, fa il punto sui lavori in corso.”Stiamo realizzando un’imponente opera di dragaggio che ci ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) di Enzo Senatore “Ladel sistema portuale tra Europa e”: è il tema del primo dibattito organizzato nell’ultima giornata dellaA Sorrento. Apre Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale, traccia un elenco dei progetti portati a termine. mentre Antonio Errigo, vicedirettore di, fa un breve passaggio sulla parte comunicativa e sul Canale tv dell’associazione. Luciano Guerrieri, presidente AdSP Mar Tirreno Settentrionale, fa il punto sui lavori in corso.”Stiamo realizzando un’imponente opera di dragaggio che ci ...

