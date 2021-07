Medjugorje | messaggio per oggi | “Il Rosario mi è particolarmente caro”

Advertising

puntodilucesca1 : Il messaggio, di Medjugorje,e chiaro, convertitevi e si apriranno gli occhi interiori,per vincere questa battaglia… - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Vi invito, cari figli, a pregare e digiunare più fortemente” - Robycop51 : RT @gianppaolo: Messaggio del 25 giugno 2021 a Marija - Medjugorje 40° anniversario dell... - zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Vi invito cari figli a pregare e digiunare più fortemente” - #Medjugorje… - mitsouko1 : RT @gianppaolo: Messaggio del 25 giugno 2021 a Marija - Medjugorje 40° anniversario dell... -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio

...39) per l'occasione Papa Francesco il 2 agosto del 2020 ha inviato unspeciale . I ...è ormai un santuario mariano "ufficiale", tanto che entra nella maratona di preghiera del mese ...MADONNA25 GIUGNO/ "Pregate per la pace e la libertà perché..." Ma nell'universo della Chiesa, e più in generale nella dimensione di tenace spiritualità che la attraversa, una ...Elisabetta Gregoraci, il messaggio sui social stupisce tutti: "Odio questo giorno maledetto...odio questo numero".La Vergine a Medjugorje ci invita a pregare con Lei per la pace e la libertà. Cari amici, in occasione del 40.mo anniversario la ...