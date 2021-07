Iscrizioni aperte per l'”Eilat 13th Esports World Champioship-Qualifiche Nazionali Fide” su Tekken7 (Di sabato 3 luglio 2021) Manca sempre meno all’inizio di un nuovo torneo su Trekken. Prenderà il nome di Eilat 13th Esports World Championship-Qualifiche Nazionali Fide e servirà a definire il partecipante italiano alle Regional Qualifier che culmineranno con la finale di Eliat di cui ancora nono sono stati resi noti nè data nè se sarà online o in presenza. Questo torneo è una grande opportunità per tutti i giocatori di Esports di Trekken poichè potenzialmente permette di andare a sfidare i migliori cento giocatori al mondo di questa disciplina in un torneo di valenza ... Leggi su esports247 (Di sabato 3 luglio 2021) Manca sempre meno all’inizio di un nuovo torneo su Trekken. Prenderà il nome diChampionship-e servirà a definire il partecipante italiano alle Regional Qualifier che culmineranno con la finale di Eliat di cui ancora nono sono stati resi noti nè data nè se sarà online o in presenza. Questo torneo è una grande opportunità per tutti i giocatori didi Trekken poichè potenzialmente permette di andare a sfidare i migliori cento giocatori al mondo di questa disciplina in un torneo di valenza ...

Advertising

esports247_it : Iscrizioni aperte per l''Eilat 13th Esports World Champioship-Qualifiche Nazionali Fide' su Tekken7… - ApuliaInSmash : APERTE LE ISCRIZIONI AL VAPORAPULIA REWIND Vol.2! SABATO 31 LUGLIO PRESSO IL GAMES TIME BARI, VIALE QUINTO ENNIO 5b… - AsiloinEuropa : Aperte le iscrizioni per il webinar del 14 luglio sulla gestione della rotta #atlantica e sulla situazione dei rich… - GiCivi : RT @cpscrive: Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del mio corso di scrittura online per @ScuolaHolden! Personaggi in cerca di s… - cpscrive : Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del mio corso di scrittura online per @ScuolaHolden! Personaggi in… -