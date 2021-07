Il virologo Broccolo | ' Sta arrivando la variante Epsilon che buca i vaccini | importante è tracciare'

(Di sabato 3 luglio 2021) L': laDelta si trasmette più rapidamente, il 60% in più rispetto a quella Alfa e credo che in Italia avremo il 90% della diffusione di questaprima di ...

Advertising

globalistIT : - Davide19663174 : @ant_s16 @Antonio_Caramia @poveropesce Ci sono opinioni contrastanti Da notare che Broccolo è un virologo(non dico… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Broccolo

Globalist.it

... il 60% in più rispetto a quella Alfa e credo che in Italia avremo il 90% della diffusione di questa variante prima di settembre": lo ha detto a SkyTg24 ilFrancesco, direttore del ...Lo ha detto a SkyTg24 ilFrancesco, direttore del laboratorio Cerba di Milano. "Sta già arrivando un'altra variante, la Epsilon, ancora poco frequente in Europa che sfugge agli ...StampaLa variante Delta si trasmette più rapidamente, il 60% in più rispetto a quella Alfa e credo che in Italia avremo il 90% della diffusione di questa variante prima di settembre”: lo ha detto a Sk ...Il direttore del laboratorio Cerba di Milano: "La variante indiana arriverà al 90% in Italia prima di novembre" ...