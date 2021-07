Cristiano Ronaldo, dalla Spagna sicuri: «Non lascerà la Juventus» (Di sabato 3 luglio 2021) Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus? Ecco quanto sostengono in Spagna sul futuro del numero 7 bianconero Federico Cherubini è stato chiaro in conferenza stampa: Cristiano Ronaldo non ha dato motivi per pensare che non resti alla Juventus anche nella prossima stagione. dalla Spagna arrivano conferme sul portoghese. Don Balon, infatti, riporta come Cristiano Ronaldo abbia deciso di portare a termine il suo contratto con la Juventus che scadrà il 30 giugno 2022: niente Manchester ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021)resterà alla? Ecco quanto sostengono insul futuro del numero 7 bianconero Federico Cherubini è stato chiaro in conferenza stampa:non ha dato motivi per pensare che non resti allaanche nella prossima stagione.arrivano conferme sul portoghese. Don Balon, infatti, riporta comeabbia deciso di portare a termine il suo contratto con lache scadrà il 30 giugno 2022: niente Manchester ...

