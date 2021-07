Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: 932 positivi e 22 vittime nelle ultime 24 ore: (ANSA) - ROMA, 03 LUG - Sono 932 i positivi… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 932 contagi e 22 morti: bollettino 3 luglio - - TIZIANAPOESIA : BENE BENE Covid Italia, bollettino sabato 3 luglio 2021: 932 casi e 22 morti, tasso di positività allo 0,4% - ilcirotano : Covid, oggi 932 casi e 22 morti, positività stabile allo 0,4% - - cagliaripad : Covid, Italia: 932 nuovi contagi, cala numero decessi e ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 932

Sonoi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 794. Sono 22 le vittime in un giorno, 6 ...Persona in coda, soprattutto giovani, a Bologna al punto vaccini organizzato dalla Croce Rossa nei pressi della stazione centrale per fare il tampone rapido gratuito - Fotogramma . Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri (794). Lo comunica il ministero della Salute. Mentre i decessi legati al coronavirus, registrati ...Tragedia a Sant'Anna d'Alfaedo, in provincia di Verona. Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti. L'articolo Due bambini cadono in un burrone e muoiono, feriti altri due s ...Ministero Salute, quasi 1000 nuovi casi positivi in Italia. Prosegue il calo dei ricoveri - picenotime.it - IT ...