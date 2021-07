Concita De Gregorio, chi è: età, carriera, In Onda, marito, figli (Di sabato 3 luglio 2021) Concita De Gregorio, giornalista, scrittrice e conduttrice, dallo scorso giugno assiste David Parenzo nella conduzione del format televisivo di La7 In Onda. All’attivo la giornalista toscana ha numerose collaborazioni, oggi collabora per La Repubblica, del quale è editorialista ed in passato è stata direttrice de L’Unità. Concita De Gregorio nata a Pisa il 19 novembre del 1963 da padre di origine siciliana (un rinomato magistrato) e da madre catalana. Cresce a Livorno e dopo aver ottenuto il diploma ottiene la laurea in Scienze politiche all’Università di Pisa. Inizia a collaborare per Il Tirreno a metà ... Leggi su puglia24news (Di sabato 3 luglio 2021)De, giornalista, scrittrice e conduttrice, dallo scorso giugno assiste David Parenzo nella conduzione del format televisivo di La7 In. All’attivo la giornalista toscana ha numerose collaborazioni, oggi collabora per La Repubblica, del quale è editorialista ed in passato è stata direttrice de L’Unità.Denata a Pisa il 19 novembre del 1963 da padre di origine siciliana (un rinomato magistrato) e da madre catalana. Cresce a Livorno e dopo aver ottenuto il diploma ottiene la laurea in Scienze politiche all’Università di Pisa. Inizia a collaborare per Il Tirreno a metà ...

Advertising

fattoquotidiano : L’unica quota che rappresenta la De Gregorio, televisivamente, è la quota Palombelli: sguardo fisso in camera che m… - matteosalvinimi : Fra poco in diretta su LA7 con David Parenzo e Concita De Gregorio. Porto loro i vostri saluti e i vostri bacioni??… - margiotta982 : RT @fattoquotidiano: L’unica quota che rappresenta la De Gregorio, televisivamente, è la quota Palombelli: sguardo fisso in camera che mira… - ve10ve : RT @fattoquotidiano: L’unica quota che rappresenta la De Gregorio, televisivamente, è la quota Palombelli: sguardo fisso in camera che mira… - bavipi : @stanzaselvaggia Con Dagospia sulla De Gregorio concordo solo sull’”un po’ +giovane e (un po’)+carina”. Forse famos… -