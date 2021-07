Bacoli, rissa tra giovani durante la movida: chiuso un locale – VIDEO (Di sabato 3 luglio 2021) Ennesima rissa di giovani, stavolta durante la movida di Bacoli. Un ragazzo accoltellato e la Procura chiude un locale per dieci giorni. Il VIDEO della rissa incriminata (via Screenshot)Questa mattina il questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli, ha deciso di disporre la chiusura di un bar in via Miliscola a Bacoli. Una sanzione temporanea che ha la durata di dieci giorni. Il motivo è sempre lo stesso, l’ennesima rissa tra ragazzi durante la movida. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021) Ennesimadi, stavoltaladi. Un ragazzo accoltellato e la Procura chiude unper dieci giorni. Ildellaincriminata (via Screenshot)Questa mattina il questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Pozzuoli, ha deciso di disporre la chiusura di un bar in via Miliscola a. Una sanzione temporanea che ha la durata di dieci giorni. Il motivo è sempre lo stesso, l’ennesimatra ragazzila. ...

