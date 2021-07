Variante Epsilon, la nuova mutazione che preoccupa. Ecco dove si trova (Di venerdì 2 luglio 2021) A destare preoccupazione tra gli esperti tra le mutazioni del Covid , dopo la Variante Delta , ormai diffusa in un centinaio di Paesi, c'è la Epsilon , definita Voc . Sono chiamate così le mutazioni ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) A destarezione tra gli esperti tra le mutazioni del Covid , dopo laDelta , ormai diffusa in un centinaio di Paesi, c'è la, definita Voc . Sono chiamate così le mutazioni ...

Advertising

CutugnoAgostino : Hanno appena annunciato..in maniera soft,che c è la variante K.. mah?dopo la Delta c è Epsilon..non hanno fatto il Classico dai - Globe1078 : Dopo la variante Delta arriva la Epsilon: «Più resistente agli anticorpi». Primi casi anche in Italia - info_zampa : @svirgola2 @MelgerTina @giuseppemaria @animaleuropeRMP @emmevilla @Alberto_Gerli @giorgiogilestro @GeneraleCujkov… - laterizio98 : RT @Elemiro1: La variante epsilon è difficile da identificare perché è piccola a piacere. -