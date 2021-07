Uomini e Donne colpo di scena: Elisabetta e Luca fanno sul serio, cosa sta accadendo dopo il trono over (Di venerdì 2 luglio 2021) Hanno attirato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne durante la fase finale del programma, coinvolgendolo in critiche e commenti: stiamo parlando di Luca Cenerelli e Elisabetta Simone protagonisti del trono over che si sono frequentati per un periodo per poi decidere di chiudere ogni conoscenza. I due hanno dimostrato d’essere molto vicini, in particolare la dama non ha mai nascosto l’interesse per Luca ma quest’ultimo ad un certo punto ha dichiarato di non sentirsi coinvolto da Elisabetta e di preferire l’interruzione di ogni ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Hanno attirato l’attenzione del pubblico didurante la fase finale del programma, coinvolgendolo in critiche e commenti: stiamo parlando diCenerelli eSimone protagonisti delche si sono frequentati per un periodo per poi decidere di chiudere ogni conoscenza. I due hanno dimostrato d’essere molto vicini, in particolare la dama non ha mai nascosto l’interesse perma quest’ultimo ad un certo punto ha dichiarato di non sentirsi coinvolto dae di preferire l’interruzione di ogni ...

Advertising

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - giadadile1 : ma che vi aspettate da una che ha fatto per tre volte i provini a uomini e donne? Che donasse i soldi ai poveri? Gi… - lagigetti : RT @Italiantifa: Il partigiano Ricciardi si è spento ieri a 100 anni. Alla sua memoria, alla memoria delle donne e gli uomini che hanno co… -