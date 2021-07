Ufficiale | Hellas Verona | Bocchetti nuovo allenatore dell’Under 18 L’ex difensore | “Pronto per questa avventura”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 luglio 2021) Salvatore, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, resterà all’in un altro ruolo. Ecco il comunicato del club. “FC comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Under 18 gialloblù, per la stagione 2021/22, a Salvatore, già al– in veste di calciatore – nella stagione 2019/20?. Ecco le prime dichiarazioni del neo: “Sono felice, dopo aver deciso di dare l’addio al calcio giocato, di poter intraprenderenuova esperienza professionale con il ...