“TRE”: un thriller in una sconosciuta Sicilia esoterica (Di venerdì 2 luglio 2021) Come avverte già la copertina, questo TRE, sesto giallo di Carlo Barbieri, è un thriller in cui tutto è fuori dal comune: un delitto "eccellente" che un marchio sulla fronte del cadavere collega inspiegabilmente a esecuzioni di criminali comuni, i sequestri anomali, le macabre iniziazioni, i corpi ritrovati in luoghi esoterici di una Sicilia pressoché sconosciuta ma realmente esistente. Fuori dagli schemi, e forse caso unico nei romanzi polizieschi, è anche la coppia investigativa creata dalle circostanze, che vede insieme il commissario Francesco Mancuso della Omicidi di Palermo e il tenente triestino Fabio Trevisan. Su tutto domina fin ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 luglio 2021) Come avverte già la copertina, questo TRE, sesto giallo di Carlo Barbieri, è unin cui tutto è fuori dal comune: un delitto "eccellente" che un marchio sulla fronte del cadavere collega inspiegabilmente a esecuzioni di criminali comuni, i sequestri anomali, le macabre iniziazioni, i corpi ritrovati in luoghi esoterici di unapressochéma realmente esistente. Fuori dagli schemi, e forse caso unico nei romanzi polizieschi, è anche la coppia investigativa creata dalle circostanze, che vede insieme il commissario Francesco Mancuso della Omicidi di Palermo e il tenente triestino Fabio Trevisan. Su tutto domina fin ...

