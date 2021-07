Spalletti arriva a Napoli | grande entusiasmo | “Metto tutto me stesso per la squadra”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Luciano. Per la prima volta da quando è allenatore delil tecnico ha potuto visitare il centro sportivo di Castel Volturno, che dalla prossima stagione sarà marchiato Konami.to accolto da Aurelio De Laurentiis e dal figlio Edo, il presidente non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche perché ha detto: “Ho già parlato troppo l’altro giorno” abbozzando un sorriso.del presidente che è sembrato molto felice di poter accogliere finalmente l’allenatore che avrà il compito di riportare il ...

