Milano, «La Scala va in città», spettacoli gratuiti dal centro alla periferia (Di venerdì 2 luglio 2021) La Scala «dialoga» con i cittadini: esce in città, poi apre gratuitamente le sue porte ai milanesi. Dall'11 al 14 luglio sono in programma quattro giorni di concerti con Filarmonica, Orchestra, Coro e Corpo di Ballo della Scala in quattordici luoghi di Milano, in diversi quartieri, dal centro alle periferie: chiostri, piazze, luoghi di aggregazione. E, l'ultimo giorno, il 14, l'appuntamento è al Piermarini. La rassegna, «La Scala va in città», organizzata con il Comune di Milano nell'ambito di «La Bella estate», è gratuita, ma è necessario prenotarsi sul sito de La Scala (è possibile da sabato alle 14): le norme anticovid consentono la presenza di circa 200 spettatori per serata.

