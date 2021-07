Lega e FdI firmano la ‘Carta dei valori europei’ insieme ai sovranisti: “Ue strumento di forze radicali per un’Europa senza Nazioni” (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono anche la Lega e Fratelli d’Italia tra i partiti europei che hanno firmato la Carta dei valori europei, un documento con cui le forze sovraniste all’interno dell’Ue si scagliano contro le istituzioni di Bruxelles arrivando a definirle “uno strumento di forze radicali che vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa per arrivare alla costruzione di un’Europa senza Nazioni“. Il documento redatto e firmato da tutte le formazioni che fanno parte dei gruppi Identità e democrazia (Id) e dei Conservatori (Ecr) al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono anche lae Fratelli d’Italia tra i partiti europei che hanno firmato la Carta deieuropei, un documento con cui lesovraniste all’interno dell’Ue si scagliano contro le istituzioni di Bruxelles arrivando a definirle “unodiche vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa per arrivare alla costruzione di“. Il documento redatto e firmato da tutte le formazioni che fanno parte dei gruppi Identità e democrazia (Id) e dei Conservatori (Ecr) al ...

