Nel 1978 il premier israeliano Menachem Begin aveva solo da guadagnare dall'iniziativa di pace egiziana, avallata dagli Usa. Israele era in una fase ancora calda di tensioni nell'area e l'operazione diplomatica con il Cairo avrebbe alleggerito le pressioni esterne, aprendo un nuovo capitolo di relazioni. La formula "terra in cambio di pace" alla base dei negoziati era appropriata, e vantaggiosa. Incluso per Washington, che investiva molto sulla stabilità del Canale di Suez. Nel 2020 con gli accordi di Abramo, o di normalizzazione, tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, è ancora la Casa Bianca a tessere le fila, questa volta a mediare è Donald Trump.

La politica estera d'Israele nell'era post Netanyahu
Lapid, che dal padre Tommy ha preso la passione per il giornalismo, quella per la politica e la fede negli ideali laico - liberali, è riuscito nella missione di silurare il falco della destra, e dare ...

'La storia non è finita': il capitalismo raccontato da Giorgio Arfaras I difetti di cui si parla, come la lontananza dai cittadini e la mancanza di una politica estera comune dell'Unione , non sono immediatamente risolvibili. Ci vuole tempo . L'Italia aveva un debito ...

La politica estera d'Israele nell'era post Netanyahu
Nel 1978 il premier israeliano Menachem Begin aveva solo da guadagnare dall'iniziativa di pace egiziana, avallata dagli Usa. Israele era in una fase ancora calda di tensioni nell'area e l'operazione d ...

"Inginocchiarsi? Basta dire che è coraggio..." Le polemiche agli Europei, i politici che si credono influencer, Draghi da giovane e un pregiudizio da sfatare. Federico Rampini e l’Italia vista dall’America ...

