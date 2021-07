Kroos lascia la Nazionale tedesca | “È stato un onore Adesso voglio concentrarmi solo sul Real”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il centrocampista delMadrid, Toni, ha definitivamente dato l’addio alla. Questo il lungo messaggio del giocatore, in una lettera pubblicata attraverso il suo profilo Instagram. “Ho giocato per la Germania 106 volte. Non ci sarà un’altra volta. Avrei tanto desiderato, e ho dato tutto, che alla fine ci sarebbero state 109 partite con lae che questo unico grande titolo, l’Europeo, si sarebbe aggiunto alla fine. Avevo preso la decisione di smettere dopo questo torneo da un po’ di tempo. Mi erachiaro per molto tempo che non sarei ...