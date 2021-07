Hideo Kojima: quasi confermato un accordo con Xbox (Di venerdì 2 luglio 2021) Hideo Kojima, il papà di Metal Gear Solid, starebbe per raggiungere uno storico accordo per creare un nuovo titolo per Xbox In questi giorni stanno diventando sempre più forti le voci che vogliono il famoso Hideo Kojima, creatore di capolavori come la saga di Metal Gear Solid e Death Stranding, con Xbox. Secondo quanto riportato dal sito americano GamesBeat, Kojima avrebbe firmato una lettera d’intenti con Microsoft, che rappresenterebbe un primo importante passo per garantire la collaborazione con il famoso game designer per un futuro progetto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 luglio 2021), il papà di Metal Gear Solid, starebbe per raggiungere uno storicoper creare un nuovo titolo perIn questi giorni stanno diventando sempre più forti le voci che vogliono il famoso, creatore di capolavori come la saga di Metal Gear Solid e Death Stranding, con. Secondo quanto riportato dal sito americano GamesBeat,avrebbe firmato una lettera d’intenti con Microsoft, che rappresenterebbe un primo importante passo per garantire la collaborazione con il famoso game designer per un futuro progetto ...

