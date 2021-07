Covid Lazio | “Prosegue il trend positivo ” I dati di oggi

(Di venerdì 2 luglio 2021) “su quasi 8mila tamponi nel(-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 162 (-19). I guariti sono 152, le terapie intensive sono 42 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 41.: diminuiscono ricoveri e terapie intensive, zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La ...

In una settimana, la mutazione è salita dal 16,8% dei casi totali dinel nostro Paese al 22,7%...3%, Calabria 30% Campania 29,5% Emilia - Romagna 23, 2%, Friuli Venezia Giulia 70,6%,34,9%, ...Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- 19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale ...(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Nel Lazio su quasi 8mila tamponi (-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati ...Sono nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +882 ... Piemonte 362.969: +25 casi (ieri +20) Lazio 346.101: +64 casi (ieri +72) Puglia 253.424: +43 casi (ieri +40) Toscana 244.385: +58 ...