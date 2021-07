CorSport: oggi a Castel Volturno summit di mercato Spalletti-De Laurentiis (Di venerdì 2 luglio 2021) oggi, intorno alle 12, Luciano Spalletti sarà a Castel Volturno per incontrare De Laurentiis. Un incontro che verterà soprattutto sulla definizione della squadra. Il Corriere dello Sport scrive: “Non resta che definire la squadra, insomma. E non è mica poco: i nodi sono sempre gli stessi. Sono soprattutto Fabian, Koulibaly e Insigne, e anche se DeLa ha sottolineato l’assenza della categoria ‘incedibili’, un’idea certa di fondo è inevitabile. Esiste: e passa attraverso Meret, Di Lorenzo, l’antico pretoriano Manolas, Zielinski, Osimhen, Mertens, Lozano e ovviamente gli stessi Lorenzino e Kalidou. Loro: tutti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021), intorno alle 12, Lucianosarà aper incontrare De. Un incontro che verterà soprattutto sulla definizione della squadra. Il Corriere dello Sport scrive: “Non resta che definire la squadra, insomma. E non è mica poco: i nodi sono sempre gli stessi. Sono soprattutto Fabian, Koulibaly e Insigne, e anche se DeLa ha sottolineato l’assenza della categoria ‘incedibili’, un’idea certa di fondo è inevitabile. Esiste: e passa attraverso Meret, Di Lorenzo, l’antico pretoriano Manolas, Zielinski, Osimhen, Mertens, Lozano e ovviamente gli stessi Lorenzino e Kalidou. Loro: tutti ...

