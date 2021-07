Calcio e birra, una nuova fan experience con Beerwulf (Di venerdì 2 luglio 2021) Qual è la combinazione per una serata perfetta? In pochi avrebbero dei dubbi: partita, amici, stadio (o pub) e… una birra ghiacciata, ovviamente. In questa calda estate, condita da Euro 2020 e il ritorno delle “notti magiche”, i tifosi di tutta Europa non aspettano altro che il Calcio d’inizio delle sfide tra i grandi campioni, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) Qual è la combinazione per una serata perfetta? In pochi avrebbero dei dubbi: partita, amici, stadio (o pub) e… unaghiacciata, ovviamente. In questa calda estate, condita da Euro 2020 e il ritorno delle “notti magiche”, i tifosi di tutta Europa non aspettano altro che ild’inizio delle sfide tra i grandi campioni, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Calcio e birra, una nuova fan experience con Beerwulf: Qual è la combinazione per una serata perf… - RaschiDaniele : Dopo 29 anni la Carlsberg lascia il mondo del calcio: il Copenaghen ha annunciato la fine del rapporto con la birra… - pispisina : @davcarretta @ilfoglio_it Pensavo di averlo letto e sinceramente pensavo fosse un post più che un articolo. Infatti… - sebastianoragu1 : RT @IRR19891: Voglio tornare in curva a cantare per i miei colori, bere una birra con i miei fratelli, abbracciare uno sconosciuto per un g… - linooo75 : Quando caxxo finisce il calcio mercato?!?? Perché devo leggere ogni giorno cazzate che riguardano il Milan....ma ba… -