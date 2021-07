Alla scoperta del quattordicenne barese Be Klaire, musicista e autore (Di venerdì 2 luglio 2021) BARI – Il quattordicenne barese Be Klaire, musicista e autore, è un ragazzo dotato di molto talento. I suoi ispiratori sono Lady Gaga, Marilyn Manson e Lana Del Rey per il loro modo unico di abbattere qualsiasi tipo di barriera, utilizzando la loro musica come strumento di valorizzazione delle diversità del nostro tempo. Be Klaire possiede un animo gentile, una sensibilità fuori dal comune e una capacità innata di provare empatia e questo lo contraddistingue, la sua voce profonda trasporta chi lo ascolta in paesaggi onirici fatti di luce e ombra, di redenzione e peccato. Be ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) BARI – IlBe, è un ragazzo dotato di molto talento. I suoi ispiratori sono Lady Gaga, Marilyn Manson e Lana Del Rey per il loro modo unico di abbattere qualsiasi tipo di barriera, utilizzando la loro musica come strumento di valorizzazione delle diversità del nostro tempo. Bepossiede un animo gentile, una sensibilità fuori dal comune e una capacità innata di provare empatia e questo lo contraddistingue, la sua voce profonda trasporta chi lo ascolta in paesaggi onirici fatti di luce e ombra, di redenzione e peccato. Be ...

