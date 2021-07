Ufficiale | Messi svincolato dal Barcellona Cosa succede adesso

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lionel, il suo contratto con ilè ormai ufficialmente giunto alla scadenza. Nonostante da oggi sia libero di accordarsi con una nuova squadra i blaugrana spingono per trovare una nuova intesa. Credit: David Ramos/Getty ImagesLa notizia ha del clamoroso. Lionel, tra i calciatori più amati e vincenti nella storia del calcio, formalmente non è più un giocatore del: le trattative per il rinnovo del numero dieci non sono andate a buon fine nel tempo necessario e così allo scoccare della mezzanotte il suo contratto è scaduto. Questo significa che la ...

Lionel Messi è svincolato, il suo contratto con il Barcellona è ormai ufficialmente giunto alla scadenza: vediamo le ipotesi sul futuro.
Messi Barcellona tra addio e rinnovo di contratto. Le nuove indiscrezioni raccontano di un club catalano comunque fiducioso.