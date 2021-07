Salvini va in 'pellegrinaggio' a Santa Maria Capua Vetere, ma non per condannare le violenze (Di giovedì 1 luglio 2021) Salvini non ha espresso ancora alcuna parola di condanna contro le violenze che si sono verificate nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Questo preoccupa molto dal momento in cui, il leader della ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021)non ha espresso ancora alcuna parola di condanna contro leche si sono verificate nel carcere di. Questo preoccupa molto dal momento in cui, il leader della ...

