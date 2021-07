Roma, il politologo D’Alimonte: “per scontro in M5s a ballottaggio Michetti contro Gualtieri o Calenda” (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scontro in atto nel Movimento 5 Stelle potrebbe avere un forte impatto sulle elezioni amministrative a Roma. “Gli avvenimenti attuali non possono che danneggiare le chance della Raggi” a riconquistare la poltrona di prima cittadina. “La Sindaca parte con gradimento basso, in tutti i sondaggi”. Uno svantaggio a cui si aggiungono “tensione, delusioni e spaccatura del Movimento. Dunque le sue possibilità non rosee di andare al ballottaggio si riducono ulteriormente, mentre crescono le chance di Gualtieri, in pole position e Calenda”. Ne parla con l’Adnkronos Roberto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Loin atto nel Movimento 5 Stelle potrebbe avere un forte impatto sulle elezioni amministrative a. “Gli avvenimenti attuali non possono che danneggiare le chance della Raggi” a riconquistare la poltrona di prima cittadina. “La Sindaca parte con gradimento basso, in tutti i sondaggi”. Uno svantaggio a cui si aggiungono “tensione, delusioni e spaccatura del Movimento. Dunque le sue possibilità non rosee di andare alsi riducono ulteriormente, mentre crescono le chance di, in pole position e”. Ne parla con l’Adnkronos Roberto ...

Advertising

fisco24_info : Roma, il politologo D'Alimonte: 'per scontro in M5s a ballottaggio Michetti contro Gualtieri o Calenda': Si riducon… - italiaserait : Roma, il politologo D’Alimonte: “per scontro in M5s a ballottaggio Michetti contro Gualtieri o Calenda” - TV7Benevento : Roma, il politologo D'Alimonte: 'per scontro in M5s a ballottaggio Michetti contro Gualtieri o Calenda'... -