La Trump Organization è formalmente accusata di frode fiscale (Di giovedì 1 luglio 2021) Il direttore finanziario Allen Weisselberg è stato incriminato per reati fiscali. Le accuse riguardano l'utilizzo dei fondi societari per ottenere favori sessuali, benefit non rendicontati per i dirigenti e anche manipolazione dei prezzi degli immobili (foto: Alex Wong/Getty Images)La Trump Organization, la società finanziaria di Donald Trump, e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali. I procuratori di New York annunceranno oggi, primo luglio, il primo atto d'accusa ufficiale contro l'organizzazione dell'ex presidente statunitense, dopo circa 3 anni dall'inizio delle indagini.

