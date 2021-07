La (mezza) risposta di Malika alle accuse sulla raccolta di fondi (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ciao a tutti, scrivo questo post perché sento di dovervi queste parole e delle spiegazioni.” Comincia così la lunga lettera che Malika Chalhy affida alla sua pagina Instagram, per rispondere all’articolo di Tpi firmato Selvaggia Lucarelli che raccontava l’uso disinibito dei soldi ottenuti con una duplice raccolta fondi in seguito al caso di omofobia che l’ha riguardata nella primavera scorsa. In particolare, nel mirino di Tpi sono finiti una Mercedes Classe A da 17.000 euro e l’associazione per le vittime delle discriminazioni che doveva essere lanciata dalla stessa Malika, insieme a Laura Boldrini, che non ha poi avuto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ciao a tutti, scrivo questo post perché sento di dovervi queste parole e delle spiegazioni.” Comincia così la lunga lettera cheChalhy affida alla sua pagina Instagram, per rispondere all’articolo di Tpi firmato Selvaggia Lucarelli che raccontava l’uso disinibito dei soldi ottenuti con una duplicein seguito al caso di omofobia che l’ha riguardata nella primavera scorsa. In particolare, nel mirino di Tpi sono finiti una Mercedes Classe A da 17.000 euro e l’associazione per le vittime delle discriminazioni che doveva essere lanciata dalla stessa, insieme a Laura Boldrini, che non ha poi avuto ...

