iPhone 12 un vero successo: eguagliate le vendite di iPhone 6 (Di giovedì 1 luglio 2021) iPhone 12 ha fatto veramente molto bene, raggiungendo il successo degli iPhone 6. Come riportato da 'counterpointresearch.com', le vendite hanno toccato quota 100 milioni di pezzi in circa 7 mesi, un traguardo che non veniva tagliato dai tempi del melafonino lanciato nel 2014. Il discorso è stato leggermente diverso per iPhone 11, che ha eguagliato questi numeri con due mesi di ritardo. Il successo degli iPhone 12 è stato reso possibile da una serie di importanti innovazioni apportate dalla mela ...

