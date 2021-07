Incidente sulla A1 | tampona un tir e balza fuori dall' abitacolo | muore 32enne di Battipaglia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Hato un tir con la sua auto che si ribaltata sndola. E morta cos ieri sera lungo la corsia Nord dell A1 nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano in territorio di ...

Ha tamponato un tir con la sua auto che si ribaltata sbalzandola fuori dall abitacolo. E morta cos ieri sera lungo la corsia Nord dell A1 nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano in territorio di ...CARMAGNOLA - I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti nella serata di ieri, mercoledì 30 giugno, intorno alle 19 a CarmagnolaSP134 via Pralormo per unstradale. Una auto ed un trattore con un rimorchio agricolo si sono scontrati. Sul posto la squadra 51 Lingotto e quella dei volontari di Carmagnola. La ...Tragico incidente stradale sull'Autostrada del Sole, morta una donna di Battipaglia. Il dramma si è consumato nella serata di ieri ...Uno scontro fatale, un tragico incidente a Padova: il dramma nel quale è morto il giovane diciassettenne Piergianni Cesarato è avvenuto ieri.