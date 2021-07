“Il mio progetto non resta nel cassetto”: il partito di Conte preoccupa la destra (Di giovedì 1 luglio 2021) Tutti i commenti degli opinionisti e politici di centro destra sono scatenati nello sminuire la discesa in campo del più volte annunciato partito di Giuseppe Conte. Come se l’ex presidente del Governo non si fosse imposto, attaccando duramente l’ex alleato Salvini, e cavalcando uno dei periodi più turbolenti della vita degli italiani, riuscendo anche ad essere il protagonista dell’atteso Recovery Fund. Il movimento pentastellato è da tempo in piena babele implosiva. Proprio grazie al Governo Conte ha interrotto il suo progressivo sgretolarsi sia come consensi che a colpi di espulsioni e abbandoni. Il problema è che ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 1 luglio 2021) Tutti i commenti degli opinionisti e politici di centrosono scatenati nello sminuire la discesa in campo del più volte annunciatodi Giuseppe. Come se l’ex presidente del Governo non si fosse imposto, attaccando duramente l’ex alleato Salvini, e cavalcando uno dei periodi più turbolenti della vita degli italiani, riuscendo anche ad essere il protagonista dell’atteso Recovery Fund. Il movimento pentastellato è da tempo in piena babele implosiva. Proprio grazie al Governoha interrotto il suo progressivo sgretolarsi sia come consensi che a colpi di espulsioni e abbandoni. Il problema è che ...

fattoquotidiano : L’annuncio di Conte: “Il mio progetto politico non resta nel cassetto. Grillo? Non dica falsità, chiedeva molto più… - La7tv : #inonda #Conte risponde a #Grillo: 'Non dica falsità sul mio conto, ha chiesto più di una diarchia politica. C'è ta… - you_trend : ?? M5S, #Conte: il mio progetto politico non rimane nel cassetto per la contrarietà di una persona sola. (ANSA)… - XMERIDIO78 : #Conte: 'Il mio progetto politico non resta nel cassetto. Grillo? Non dica falsità, chiedeva molto più di una diarc… - roostereyes : @fattoquotidiano 30/8/2018 Conte “questo è il mio unico giro in politica. Non cercherò candidature, tornerò serenam… -