Grillo-Conte | i consiglieri di Torino tutti con Beppe

Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che in poche ore ha portato il Movimento 5 stelle dall'ipotesi di rinascita al rischio di scissionismo viene seguita con attenzione anche dai pentastellati torinesi, impiegati negli ultimi mesi di consiliatura prima della nuova tornata elettorale. La sindaca Chiara Appendino è stata la prima, interpellata dai giornalisti, a commentare quanto accaduto tra il fondatore del Movimento e l'ex premier dichiarandosi molto "amareggiata e delusa". Per la prima cittadina il saltato accordo con Conte ha significato "perdere una grande occasione" e ora mette in discussione il suo futuro ...

