Discoteche sul piede di guerra: «Riapriremo il 10 luglio con o senza il sì del governo. Basta inganni» (Di giovedì 1 luglio 2021) No all'ennesimo slittamento dell'apertura delle Discoteche. Gli operatori sono sul piede di guerra per il continuo stop and go del governo. Intenzionato a rivedere la data prevista del 10 luglio. Dopo mesi di promesse. Le grandi Discoteche italiane sono pronte alla disobbedienza. Discoteche pronte alla disobbedienza civile "Aprire lo stesso il 10 luglio, tutti insieme. Come azione di protesta e di disobbedienza civile. E intanto, un presidio permanente da oggi pomeriggio davanti a Palazzo Chigi". Così il gestore del Circolo degli Illuminati, l'ex Classico ...

