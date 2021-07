(Di giovedì 1 luglio 2021) Il President Historians Survey di C-ha pubblicato la nuovasulle abilità dei presidenti americani. L’ex presidente Donaldsi è posizionato in fondo alla. Peggio di lui solo Franklin Pierce, Andrew Johnson e James Buchanan.si èto ultimo in diverse categorie.C-: dove si posiziona? Secondo

Advertising

Billa42_ : Classifica presidenziale C-SPAN: Trump tra i peggiori -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica presidenziale

Tiscali.it

... un imprenditore di origini asiatiche già candidatoe due ex collaboratrici di de ... A metàc'è poi Scott Stringer, 61 anni, progressista moderato e revisore di conti nella ......cinque a sette anni e togliendo il divieto dei due soggiorni consecutivi al palazzo. ... Nelladi Reporter senza frontiere , che prende in considerazione solo la libertà di ...Il President Historians Survey di C-SPAN ha pubblicato la nuova classifica presidenziale 2021. Trump si piazza in fondo alla classifica.Per la prima volta dal 2013, Mark Zuckerberg è fuori dalla classifica di Glassdoor dei primi 100 amministratori delegati al mondo, per ...