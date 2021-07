Borse asiatiche contrastate su incertezze ripresa (Di giovedì 1 luglio 2021) Le Borse asiatiche si avviano verso la chiusura contrastate, con gli investitori innervositi per le incertezze sulla ripresa. Tokyo cede lo 0,39%, mentre lo Shanghai composite ha invertito la rotta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Lesi avviano verso la chiusura, con gli investitori innervositi per lesulla. Tokyo cede lo 0,39%, mentre lo Shanghai composite ha invertito la rotta ...

Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, in scia con la chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e con i dati sulla fiducia dei consumatori Usa. Gli investitori guardano anche all'andamento ...

