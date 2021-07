Biden cerca la stabilità in Medio Oriente tramite Israele ed Emirati (Di giovedì 1 luglio 2021) A marzo Mohamed Al Khaja, presentate le credenziali al presidente israeliano Reuven Rivlin, è diventato il primo ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Tel Aviv. Eitan Na’eh, invece, è ancora in attesa dell’ultimo passaggio, quello da capo missione ad ambasciatore d’Israele negli Emirati Arabi Uniti. La storica visita del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, accolto dall’omologo Abdullah bin Zayed al Nahyan ad Abu Dhabi e a Dubai per l’inaugurazione di un’ambasciata e un consolato, rappresenta un passo in quella direzione. Storica poiché è la prima visita di Stato israeliana negli Emirati Arabi Uniti dopo la ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) A marzo Mohamed Al Khaja, presentate le credenziali al presidente israeliano Reuven Rivlin, è diventato il primo ambasciatore degliArabi Uniti a Tel Aviv. Eitan Na’eh, invece, è ancora in attesa dell’ultimo passaggio, quello da capo missione ad ambasciatore d’negliArabi Uniti. La storica visita del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, accolto dall’omologo Abdullah bin Zayed al Nahyan ad Abu Dhabi e a Dubai per l’inaugurazione di un’ambasciata e un consolato, rappresenta un passo in quella direzione. Storica poiché è la prima visita di Stato israeliana negliArabi Uniti dopo la ...

Advertising

Lukyluke311 : Anche l'Italia cerca incidenti navali con la Russia. Per non sfigurare agli occhi di Biden. - Putin: 'inutile provo… - FarodiRoma : Anche l’Italia cerca incidenti navali con la Russia. Per non sfigurare agli occhi di Biden. Putin: “inutile provoca… - ValentinaInLA : L’ovest comincia a bruciare. La California si prepara ad un’estate di incendi e il presidente Biden si siede a parl… - INBUCASEMPRE : RT @Thalon1977: @BiondoNik Non dimentichiamo poi di quando ha chiesto ai servizi di dare massimo aiuto al ministro della giustizia di Trump… - Eddie_Poker : Biden cerca un accordo con i Repubblicani per far passare il piano... - -

Ultime Notizie dalla rete : Biden cerca Putin vuole liberarsi di Luka?enko ... che cerca sempre di più l'appoggio della Russia. Il Cremlino vuole invece accelerare per costruire ...ev avrebbe anche informato Lukašenko di un accordo ancora più ampio tra Putin, Biden e Xi ...

Via gli ultimi italiani dall'Afghanistan Ma il comandante Usa avverte: "Rischio di guerra civile" Lo stesso fanno gli americani , nel rispetto del programma definito dal presidente Biden, che prevede l'evacuazione totale entro il prossimo 11 settembre. La coalizione internazionale cerca comunque ...

Biden cerca un accordo con i Repubblicani per far passare il piano infrastrutture Yahoo Finanza Biden: bombe sulla diplomazia Il secondo bombardamento ordinato da Joe Biden nella zona di confine tra Iraq e Siria da quando si è installato alla Casa Bianca ha mandato in fibrillazione nel fine settimana un Medio Oriente intento ...

Biden e i guai a sinistra La pazienza della sinistra del Partito Democratico americano nei confronti di Joe Biden rischia di esaurirsi già dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato alla Casa Bianca. Le recenti complicazioni ...

... chesempre di più l'appoggio della Russia. Il Cremlino vuole invece accelerare per costruire ...ev avrebbe anche informato Lukašenko di un accordo ancora più ampio tra Putin,e Xi ...Lo stesso fanno gli americani , nel rispetto del programma definito dal presidente, che prevede l'evacuazione totale entro il prossimo 11 settembre. La coalizione internazionalecomunque ...Il secondo bombardamento ordinato da Joe Biden nella zona di confine tra Iraq e Siria da quando si è installato alla Casa Bianca ha mandato in fibrillazione nel fine settimana un Medio Oriente intento ...La pazienza della sinistra del Partito Democratico americano nei confronti di Joe Biden rischia di esaurirsi già dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato alla Casa Bianca. Le recenti complicazioni ...