Tour de France 2021 | Stefan Kung | “Oggi ho fatto il massimo | Pogacar è stato più forte”

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - fanpage : La donna che ha provocato la maxi caduta al Tour de France è stata individuata e arrestata - UtaDiNaumburg : RT @SkySport: Tour, fermata la tifosa che ha causato la caduta nella 1^ tappa #SkySport #TourDeFrance - Vdruz : Tour de France 2021. Pogacar vola nella cronometro. Van Der Poel mantiene la maglia gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Ildeè una valle di lacrime. Piangono di dolore i corridori vittime di troppe cadute . Piange in testa alla classifica Mathieu van der Poel , ricordando il nonno, il mitico Pou - Pou, l'...E'durata quattro giorni la fuga della spettatrice che in occasione della prima tappa delde2021 ha causato una maxi - caduta, beccandosi una denuncia dagli organizzatori della corsa per "...Il Tour de France 2021 quest'oggi ha eletto il suo maggior protagonista in Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates quest'oggi ha dominato in lungo e in largo la cronometro con arriv ...Stefan Kung oggi ha sfiorato il suo primo successo di tappa alla Grande Boucle nella prima cronometro dell'edizione 2021 del Tour de France, la Changé-Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il forte p ...