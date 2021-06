“Sono finite anche le lacrime”. Dramma sulla strada. Gabriella muore sulla via di casa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Drammatico incidente stradale a Paese. Una donna di 73 anni, Gabriella Cont di Cesiomaggiore, sindacalista della Cisl, è morta in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 30 giugno, alle 17.30 lungo la Feltrina. Da accertare la dinamica ma sembra che alla base ci sia un malore. La sindacalista era sola nella vettura e stava rientrando da una riunione sindacale, l’auto è finita fuori strada: per Gabriella Cont non c’è stato nulla da fare. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri. Dolore in tutta la città di Paese. “Una giornata normale si è trasformata in una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)tico incidentele a Paese. Una donna di 73 anni,Cont di Cesiomaggiore, sindacalista della Cisl, è morta in un incidentele avvenuto oggi pomeriggio, 30 giugno, alle 17.30 lungo la Feltrina. Da accertare la dinamica ma sembra che alla base ci sia un malore. La sindacalista era sola nella vettura e stava rientrando da una riunione sindacale, l’auto è finita fuori: perCont non c’è stato nulla da fare. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri. Dolore in tutta la città di Paese. “Una giornata normale si è trasformata in una ...

TgrRaiVdA : Tremila persone che hanno perso il posto o sono finite in cassa integrazione, meno di mille che lo hanno conservato… - Mascherino2 : @liliaragnar @lercionotizie Molto peggio. Lascio a voi le parole. Io le ho finite. Alieni , meteore, eruzioni, scon… - Serry15739586 : Ma sono tutte relazioni finite praticamente #TemptationIsland - mjustsayng : @enricosuppo No le registrazioni sono già finite quindi un mese dopo - dybaladiez : @constantinesimo Per fortuna che le clip di loro due insieme sono finite non le reggevo proprio -

Ultime Notizie dalla rete : Sono finite Il Paradiso delle signore 6, novità settembre: torna Anna, addio Rocco e Federico Ma le sorprese non sono finite qui. Nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6: Rocco non c'è, mistero sul matrimonio Che fine ha fatto Rocco Amato? La domanda è lecita, visto che Giancarlo Commare ...

Ex fidanzate di Filippo Bisciglia: due storie finite male Le ex fidanzate di Filippo Bisciglia non hanno affatto un buon ricordo di lui: ecco chi sono e perché hanno tagliato i ponti con ...

Gambardella: Le opportunità del distretto del commercio dove sono finite? RovigoOggi.it M5S, Beppe Grillo: "Non sono padre-padrone". Giuseppe Conte: "Falsità". Inizia la conta, i parlamentari tremano Sempre più nel caos, e ormai alle prese con quotidiani botta e risposta tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che contribuiscono a far salire il ...

I rischi del fragile equilibrio Sullo sfondo c’è un Parlamento dove la forza di maggioranza relativa è ancora, incredibilmente, il guazzabuglio pentastellato. E il governo non può non risentire di una situazione così fibrillante | E ...

