Ponti | cavalcavia e gallerie | via al piano di monitoraggio | 5 milioni per studiare e mettere in sicurezza le opere delle strade regionali

Advertising

CronacheMc : La Regione ha lanciato il programma, l'assessore regionale alle Infrastrutture Baldelli: «La sicurezza è una priori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponti cavalcavia

Per questo è stato stanziato un fondo di cinque milioni di euro per un piano di monitoraggio e messa in sicurezza di, gallerie elungo le strade regionali, per l'esattezza 134, ...Cinque milioni di euro per un piano di monitoraggio e messa in sicurezza di, gallerie elungo le strade regionali, per l'esattezza 134, 5 gallerie e 4. E' il progetto "sicuri" presentato dall'assessore regionale alle Infrastrutture ...Una manutenzione di ponti, gallerie e cavalcavia che non ha precedenti e che impegnerà risorse della Regione per quasi 5 milioni di euro. Il piano straordinario per il monitoraggio e la messa in sicur ...E mentre da più parti si agitano le polemiche, a sorpresa, la Regione Marche, assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, fa sapere che sono stati stanziati 5 miliardi per un capillare piano di ...